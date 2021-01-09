Квартира олимпийской чемпионки сгорела в Нижнем Новгороде

Квартира олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Дарьи Шкурихиной сгорела в Нижнем Новгороде.

Пожар произошел 7 января около 1:30 мск.

«У меня в комнате стояла церковная свеча, я ее зажигаю на каждое Рождество. Может быть, кошка хвостом задела», — цитирует Шкурихину РИА «Новости».

По словам бывшей спортсменки, пожар начался в спальне, где находились ее ценные вещи, в том числе деньги и золотая медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

«Медаль была в этой комнате, лежала в шкафу. В шкафу все обгорело, а она — ничего, совсем не пострадала», — отметила пострадавшая.

Пожарным удалось спасти домашних животных олимпийской чемпионки — кошку и шиншиллу.

Ранее сообщалось, что звезда регби сгорел заживо в машине с тремя несовершеннолетними детьми.