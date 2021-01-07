«Монако» изобразил Головина в образе Николая II
Вадим Балканов
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В очередном матче чемпионата Франции по футболу «Монако» обыграл «Лорьян».
Встреча прошла в Лорьяне на стадионе «Стад дю Мустуар» и завершилась победой гостей со счетом 5:2.
Второй гол в составе гостей на свой лицевой счет спустя десять секунд после выхода на замену оформил полузащитник Александр Головин, восстановившийся после повреждения.
Это событие официальный аккаунт монегасков в Twitter не оставил незамеченным, представив 24-летнего россиянина в образе Николая II.
«Царь вернулся», — так подписано изображение.
Ранее сообщалось, что известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал гол Александра Головина в ворота «Лорьяна».
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