Президент ФФККР прокомментировал отсутствие Медведевой в списке участников чемпионата России

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников чемпионата России.

В состав участников вошла чемпионка Европы Алена Косторная, которая из-за положительного теста на коронавирус пропустила заключительный этап Кубка России.

Победительница чемпионата мира и Европы Евгения Медведева в предварительный список не включена.

Президент ФФККР Александр Горшков прокомментировал отсутствие Медведевой, передает «Чемпионат.com».

«Медведева не выступит на чемпионате России, потому что она восстанавливается», — сказал он.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря.

Ранее дочь Пескова и Навки выиграла соревнования по фигурному катанию.