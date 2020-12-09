Президент ФФККР прокомментировал отсутствие Медведевой в списке участников чемпионата России
Карен Саркисян
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Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников чемпионата России.
В состав участников вошла чемпионка Европы Алена Косторная, которая из-за положительного теста на коронавирус пропустила заключительный этап Кубка России.
Победительница чемпионата мира и Европы Евгения Медведева в предварительный список не включена.
Президент ФФККР Александр Горшков прокомментировал отсутствие Медведевой, передает «Чемпионат.com».
«Медведева не выступит на чемпионате России, потому что она восстанавливается», — сказал он.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря.
Ранее дочь Пескова и Навки выиграла соревнования по фигурному катанию.