Глава МВД Аргентины призвал прекратить насилие против фанатов Марадоны

Министр внутренних дел Аргентины Вадо де Педро призвал власти Буэнос-Айреса прекратить насилие в отношении людей, пришедших проститься с чемпионом мира 1986 года Диего Марадоной.

Легендарный футболист умер 25 ноября от остановки сердца в возрасте 60 лет. Во время гражданской панихиды между поклонниками Марадоны и полицией начались столкновения. Правоохранительные органы применяют слезоточивый газ и водометы, чтобы толпа не прорвалась в зал дворца, где находится гроб экс-игрока.

«Мы призываем мэра Орасио Ларетту и вице-мэра Диего Сантильи остановить это безумие со стороны городской полиции», — написал глава МВД в Twitter.

В качестве футболиста Марадона выступал за «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». Всего в клубной карьере он забил 363 мяча в 687 матчах.

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.

Его мяч, забитый в ворота сборной Англии (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года, был признан лучшим голом в истории первенства.

Будучи тренером, Марадона возглавлял сборную Аргентины, а также клубы «Аль-Васл», «Аль-Фуджайра», «Дорадос» и «Химнасия».

Ранее сообщалось, что гроб с телом Марадоны спрятали от пытающейся прорваться на прощание толпы.