Наставник «Тоттенхэма» Моуринью преподнес необычный подарок своему игроку

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Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью преподнес необычный подарок своему игроку Серхио Регилону.

21 ноября «шпоры» обыграли «Манчестер Сити» (2:0). Данная победа позволила лондонскому клубу выйти на первое место в Английской премьер-лиге (АПЛ).

В Instagram специалист отметил, что проспорил футболисту огромный кусок хамона.

«Обещание есть обещание. Это обошлось мне в £500, но я сдержал свое слово», — добавил специалист.

Ранее был назван лучший гол девятого тура АПЛ.