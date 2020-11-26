Наставник «Тоттенхэма» Моуринью преподнес необычный подарок своему игроку
Харитон Сергеев
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Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью преподнес необычный подарок своему игроку Серхио Регилону.
21 ноября «шпоры» обыграли «Манчестер Сити» (2:0). Данная победа позволила лондонскому клубу выйти на первое место в Английской премьер-лиге (АПЛ).
В Instagram специалист отметил, что проспорил футболисту огромный кусок хамона.
«Обещание есть обещание. Это обошлось мне в £500, но я сдержал свое слово», — добавил специалист.