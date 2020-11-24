Клубы РПЛ не побеждают в 13-ти матчах еврокубков текущего сезона
Андрей Черников
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24 ноября «Краснодар» уступил «Севилье» со счетом 1:2.
Интересно, что российские команды не могут победить в групповом этапе еврокубком текущего сезона.
В Лиге чемпионов Россию представляют петербургский «Зенит» московский «Локомотив» и «Краснодар». В Лиге Европы выступает столичный ЦСКА.
На счету команд Российской премьер-лиги (РПЛ) шесть ничьих и семь поражений.
Ранее «Краснодар» уступил «Севилье» в матче Лиги чемпионов.