Клубы РПЛ не побеждают в 13-ти матчах еврокубков текущего сезона

24 ноября «Краснодар» уступил «Севилье» со счетом 1:2.

Интересно, что российские команды не могут победить в групповом этапе еврокубком текущего сезона.

В Лиге чемпионов Россию представляют петербургский «Зенит» московский «Локомотив» и «Краснодар». В Лиге Европы выступает столичный ЦСКА.



На счету команд Российской премьер-лиги (РПЛ) шесть ничьих и семь поражений.



Ранее «Краснодар» уступил «Севилье» в матче Лиги чемпионов.