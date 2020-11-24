Сычев прокомментировал конфликт с экс-президентом «Спартака» Червиченко

Экс-игрок московского «Спартака» Дмитрий Сычев высказался о конфликте с экс-президентом красно-белых Андреем Червиченко, передает Sport24.

Напомним, в своем подкасте футболист рассказал о том, что в «Спартаке» ему угрожали в ходе переговоров о продлении контракта с командой.

Червиченко отметил, что ждет от Сычева публичных извинений. Также он требует компенсацию за моральный ущерб.

«Без комментариев. Мы в другом поле будем разбираться», — прокомментировал ситуацию Сычев.



Ранее Червиченко назвал Сычева слабоумным.