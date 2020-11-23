Экс-дзюдоист Носов прокомментировал примирение Абдо и Яндиева

Экс-дзюдоист Дмитрий Носов прокомментировал примирение Руслана Абдо и Адама Яндиева.

Напомним, конфликт между спортсменами произошел 13 ноября. Яндиев напал на Абдо и Сергея Харитонова.

«Нет людей, которые не совершали бы ошибки. Но только мужчина может это признать и извиниться. Теперь шаг за Харитоновым», — написал Носов в Instagram.



Ранее Харитонов прокомментировал конфликт с Яндиевым.