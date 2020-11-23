Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи о своем уходе из «Локомотива», передает «СЭ».

«Данные слухи не соответствуют действительности. Такое ощущение, что некоторые товарищи слышали звон, да не знают, где он. Им бы фантастику писать», — сказал Мещеряков.



В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» занимают восьмое место, набрав 24 очка.

Ранее «Локомотив» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ.