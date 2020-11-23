Мещеряков прокомментировал слухи о своем уходе из «Локомотива»
Андрей Черников
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи о своем уходе из «Локомотива», передает «СЭ».
«Данные слухи не соответствуют действительности. Такое ощущение, что некоторые товарищи слышали звон, да не знают, где он. Им бы фантастику писать», — сказал Мещеряков.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» занимают восьмое место, набрав 24 очка.