Перенос чемпионата мира по хоккею в Россию назвали абсурдом

Вице-президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Калерво Куммола прокомментировал информацию, согласно которой чемпионат мира 2021 года может быть перенесен из Белоруссии в Россию, передает MTV Uutiset.

Мундиаль должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Однако из-за протестов в Белоруссии после президентских выборов встал вопрос о переносе игр из Минска. При этом Куммола считает маловероятным проведение матчей в России из-за пандемии коронавируса.

«Это был бы абсурд, если бы Россия приняла у себя матчи Белоруссии», — заявил он.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по хоккею в 2021 году перенесут из Белоруссии в Россию.