Суд рассмотрит дело Широкова в особом порядке

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Суд столичного района Сокольники рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего игрока сборной России по футболу Романа Широкова в особом порядке, сообщил РИА «Новости» адвокат Александр Островский.

Напомним, что Широкова обвиняют в избиении арбитра.

Рассмотрение дела в особом порядке предполагает более мягкое наказание. Подсудимый соглашается с обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства.

Ранее стала известна дата суда по делу ЦСКА.