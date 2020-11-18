Суд рассмотрит дело Широкова в особом порядке
Карен Саркисян
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Суд столичного района Сокольники рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего игрока сборной России по футболу Романа Широкова в особом порядке, сообщил РИА «Новости» адвокат Александр Островский.
Напомним, что Широкова обвиняют в избиении арбитра.
Рассмотрение дела в особом порядке предполагает более мягкое наказание. Подсудимый соглашается с обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства.