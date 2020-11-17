Депутат Госдумы отреагировал на новость о принятии «закона Родченкова»

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов отреагировал на новость о принятии «закона Родченкова», передает Sport24.

Напомним, что сенат Соединенных Штатов Америки (США) принял законопроект, который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях с участием американских спортсменов.

По словам депутата, принятие «закона Родченкова» — хороший способ давления на всех иностранных участников. Милонов отмечает, что теперь любой спортсмен из России и из любых других стран может оказаться в американской тюрьме.

«Данный закон не может распространять юрисдикцию американского законодательства на российских спортсменов. Пусть своих там на гормоны проверяют», — сказал Милонов.

Ранее сообщалось, что сенат США принял законопроект Родченкова.