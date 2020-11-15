Олимпийский чемпион Носов прокомментировал избиение бойца Харитонова

Олимпийский чемпион по дзюдо Дмитрий Носов прокомментировал избиение бойца Сергея Харитонова.

Напомним, на Адама Яндиева заведено два уголовных дела по факту нападения на бойцов Сергея Харитонова и Руслана Абдо. Инцидент произошел 13 ноября.

Харитонов утверждает, что между ними произошел конфликт из-за финансового вопроса. У него диагностированы сотрясение мозга, травма глаза и перелом носа.



«Больше вопросов, чем ответов. Надо разбираться, что сказал Харитонов. Недопустимо переводить этот конфликт в клеймо «кавказец против русского» и так далее», — написал Носов в Instagram.

Ранее боец Яндиев заявил, что не бил Харитонова кастетом.