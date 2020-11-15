Олимпийский чемпион Носов прокомментировал избиение бойца Харитонова
Андрей Черников
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Олимпийский чемпион по дзюдо Дмитрий Носов прокомментировал избиение бойца Сергея Харитонова.
Напомним, на Адама Яндиева заведено два уголовных дела по факту нападения на бойцов Сергея Харитонова и Руслана Абдо. Инцидент произошел 13 ноября.
Харитонов утверждает, что между ними произошел конфликт из-за финансового вопроса. У него диагностированы сотрясение мозга, травма глаза и перелом носа.
«Больше вопросов, чем ответов. Надо разбираться, что сказал Харитонов. Недопустимо переводить этот конфликт в клеймо «кавказец против русского» и так далее», — написал Носов в Instagram.
Ранее боец Яндиев заявил, что не бил Харитонова кастетом.