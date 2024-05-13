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Власти Белгородской области высказались о падении бомбы ФАБ-500

Гладков сообщил, что жителей Разумного попросили эвакуироваться из-за бомбы

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Жителей села Разумное в Белгородской области попросили выехать в безопасное место из-за падения на территории населенного пункта бомбы. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он назвал инцидент «падением взрывоопасных предметов». Российская ли это бомба, губернатор не сообщил.

«На месте работают все службы, место падения оцеплено силами УМВД и самообороны. Всех жителей близлежащих домов попросили временно выехать в безопасное место — до 18 часов», — написал Гладков.

По его словам, самостоятельно поселок покинули около 250 человек, в ПВР находится 37 жителей. Всем, кто не может выехать самостоятельно, предоставлены автобусы.

Все службы продолжают работать на месте. Охрана домов осуществляется методом патрулирования силовых структур и самообороны, добавил он.

13 мая Baza сообщила, что 12 мая в районе дома на улице Вересковой в поселке Разумное упала 500-килограммовая авиационная бомба ФАБ-500.

Официально о падении боеприпаса не сообщалось.

Ранее нештатный сход боеприпаса произошел в Воронежской области.

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