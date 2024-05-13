ЕС продлил приостановку действия импортных тарифов и квот на украинские товары

Евросоюз на год продлил приостановку действия импортных тарифов и квот на украинские товары. Решение принял совет ЕС, пишет ТАСС.

«Приостановка действия импортных пошлин и квот на украинский экспорт в Евросоюз будет продлена на 1 год», — говорится в сообщении.

Решение вступит в силу после утверждения Советом ЕС и решения Европарламента от 23 апреля.

Тарифы и квоты на яйца, курятину, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед могут быть восстановлены, если их импорт превысит средний показатель с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

До этого сообщалось, что государства — члены Европейского союза (ЕС) до сих пор не достигли договоренностей по поводу предоставления восьмого транша военной помощи Украине.

В октябре 2023 года Венгрия заблокировала выделение восьмого транша военной помощи Украине со стороны ЕС. Речь идет о сумме в €500 млн.

Ранее стало известно, сколько всего средств ЕС выделил на помощь Украине.