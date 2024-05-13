В Омской области завели дело против чиновников в связи с наводнением

В Омской области завели уголовное дело о халатности сотрудников местных органов власти в связи с наводнением на севере региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, следствие считает, что чиновники администрации Усть-Ишимского района вовремя не приняли меры по предупреждению чрезвычайной ситуации.

11 мая в Усть-Ишимском районе Омской области подмыло построенную для защиты от паводка земляную насыпь длиной 1,5 км и 9,5 м в высоту. Спустя сутки власти Омской области ввели режим ЧС регионального значения в 9 населенных пунктах Усть-Ишимского района. С территорий, находящихся в зоне подтопления, начали эвакуировать женщин и детей. Глава региона Виталий Хоценко при этом отметил, что ситуация хоть и сложная, однако контролируемая.

Житель Усть-Ишима Омской области рассказал «Газете.Ru», что местным жителям самим приходится строить дамбу возле районной электростанции, чтобы спасти ее от паводка.

Ранее в Омской области чиновник назвал «клоунами» пострадавших от паводка.