В Росгвардии заявили, что накажут виновных в атаке на жилой дом в Белгороде

И.о. главы Росгвардии Виктор Золотов заявил, что ведомство сделает все возможное, чтобы виновные в атаке на жилой дом в Белгороде не ушли от ответственности. Об этом сообщает ТАСС.

«Военнослужащие и сотрудники Росгвардии сделают все от них зависящее, чтобы виновные в этом преступлении не ушли от возмездия», — сказал Золотов.

До этого помощник кандидата в министры здравоохранения РФ Алексей Кузнецов говорил, что четверых пострадавших в результате обстрелов Белгорода направят в Москву.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.