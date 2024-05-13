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В Приморье на собирателя папоротника набросился тигр

В Приморском крае на собирателя папоротника напал тигр

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На Дальнем Востоке вылазка двух мужчин в лес закончилась встречей с тигром, один из приморцев пострадал. Об этом сообщает издание NEWS.VL.

Инцидент произошел в Хасанском районе Приморского края. Как рассказал брат потерпевшего, хищник напал на них в районе поселка Сухановка, когда они собирали папоротник и поднимались по склону, чтобы набрать черемши.

«Папоротник, черемша — сейчас, думаем, наберем. Выскакивает, брата секанул по ляжке. Короче, хорошо, тот упал. Еще по руке топтанул. Три когтя оставил. И ногу подорвал», — поделился мужчина, отметив, что брата удалось спасти и ему уже оказали медицинскую помощь.

По оценкам приморца, на вид тигр весил не менее 200 килограммов.

Ранее в Хабаровском крае тигр напал на мужчину, который пытался спасти собаку.

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