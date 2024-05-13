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В России подготовили закон о ссудо-сберегательных кассах

Хуснуллин сообщил о подготовке законопроекта о ссудо-сберегательных кассах

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

В России подготовили законопроект о ссудо-сберегательных кассах как альтернативе ипотеке. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

Он рассказал, что депутатами подготовлено два законопроекта. Хуснуллин выразил готовность участвовать в их дальнейшей проработке и объединению в единый документ.

По его словам, развитии сберегательных касс даст россиянам возможность копить деньги на специальных вкладах для дальнейшего приобретения жилья.

10 мая исполняющий обязанности вице-премьера сообщал, что вопрос повышения ставки по семейной ипотеке до 12% в данный момент не обсуждается в правительстве.

В декабре 2023 года Хуснуллин заявлял, что для повышения доступности жилья в России власти прорабатывают механизмы, альтернативные ипотеке.

В качестве положительного примера он привел Татарстан и Башкирию, где для граждан существуют возможности приобретения жилья в рассрочку или через механизм ссудо-сберегательных касс.

Ранее Хуснуллин заявил, что борьба с износом жилфонда требует неординарных подходов.

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