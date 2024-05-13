Владимир Колокольцев прибыл в Совет Федерации и прошел в зал консультаций. Об этом сообщает ТАСС.

В Совфеде уточнили, что открытых оценок по итогам консультаций не будет, вся информация будет представлена в информационном письме, которое направят президенту РФ Владимиру Путину вместе с постановлением палаты.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы присутствующих.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел России, а также сохранить за Владимиром Колокольцевым пост главы министерства внутренних дел, за Константином Чуйченко — пост главы министерства юстиции.

Также глава государства предложил переназначить Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР), Александра Бортникова — директором Федеральной службы безопасности (ФСБ), а Виктора Золотова — руководителем Росгвардии.

Ранее Путин предложил новую кандидатуру на пост министра обороны РФ.