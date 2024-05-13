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В Швейцарии заявили, что на саммите по Украине рассмотрят не только формулу мира Киева

МИД Швейцарии: на саммите по Украине обсудят не только формулу мира Зеленского

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Shutterstock

Так называемая формула мира украинского лидера Владимира Зеленского не будет единственной темой саммита в Швейцарии по Украине, который пройдет в июне, стороны рассмотрят и другие мирные предложения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

«Конференция, которую Швейцария организует, будет основываться на дискуссиях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, на украинской «формуле мира» и других мирных предложениях», — сообщил он.

Как отметил пресс-секретарь МИД, упомянутые предложения основаны на Уставе Организации Объединенных Наций (ООН) и международного права. Главной целью мероприятия он назвал развитие будущего мирного процесса по урегулированию конфликта.

13 мая кандидат на должность министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что швейцарская конференция по конфликту на Украине сводится к формулировке ультиматума для России. Он сравнил эту ситуацию с двоечником, которого вызывают на педсовет и объявляют «приговор». По его словам, так ни с кем нельзя разговаривать, «а тем более с нами».

2 мая МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Россия призвала своих союзников не участвовать в ней.

Ранее в Швейцарии признали, что решить украинский кризис без РФ нельзя.

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