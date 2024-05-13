Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мужчина расчленил свою мать и выкинул тело в пакетах на пустырь

В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении матери

close
100%
Shutterstock

Петербуржца подозревают в расчленении собственной матери. Об этом сообщает «Фонтанка».

О произошедшем стало известно после того, как житель Шушар во время прогулки по Московскому шоссе нашел пакеты с останками человека на пустыре. Мужчина оперативно сообщил о произошедшем в полицию.

Правоохранители нашли два пакета: в одном из них было тело без конечностей, во втором – голова. Предварительно, труп принадлежит женщине 30-40 лет.

Сотрудники МВД оперативно задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался мужчина. Предположительно, он расчленил свою мать.

«Мужчину задержали на выходе из дома при попытке избавиться от оставшихся частей тела», – сообщается в публикации.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», перед смертью женщина получила открытую черепно-мозговую травму. Наиболее вероятно, погибшую ударили по голове.

Ранее в Новотроицке мужчина убил и расчленил возлюбленную, а затем искал ее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами