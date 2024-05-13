В Петербурге мужчина расчленил свою мать и выкинул тело в пакетах на пустырь

Петербуржца подозревают в расчленении собственной матери. Об этом сообщает «Фонтанка».

О произошедшем стало известно после того, как житель Шушар во время прогулки по Московскому шоссе нашел пакеты с останками человека на пустыре. Мужчина оперативно сообщил о произошедшем в полицию.

Правоохранители нашли два пакета: в одном из них было тело без конечностей, во втором – голова. Предварительно, труп принадлежит женщине 30-40 лет.

Сотрудники МВД оперативно задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался мужчина. Предположительно, он расчленил свою мать.

«Мужчину задержали на выходе из дома при попытке избавиться от оставшихся частей тела», – сообщается в публикации.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», перед смертью женщина получила открытую черепно-мозговую травму. Наиболее вероятно, погибшую ударили по голове.

Ранее в Новотроицке мужчина убил и расчленил возлюбленную, а затем искал ее.