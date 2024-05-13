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Чуйченко прибыл в Совфед

Кандидат на пост главы Минюста Чуйченко прибыл в Совфед для консультаций

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Исполняющий обязанности министра юстиции и кандидат на должность главы Минюста Константин Чуйченко прибыл в Совет Федерации и прошел в зал консультаций. Об этом сообщает ТАСС.

Его сопроводила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы присутствующих.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел России, а также сохранить за Владимиром Колокольцевым пост главы министерства внутренних дел, за Константином Чуйченко — пост главы министерства юстиции.

Также глава государства предложил переназначить Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки (СВР), Александра Бортникова — директором Федеральной службы безопасности (ФСБ), а Виктора Золотова — руководителем Росгвардии.

Ранее Путин предложил новую кандидатуру на пост министра обороны РФ.

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