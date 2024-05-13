Все школы и колледжи Краснодона и Молодогвардейска в ЛНР перевели на дистанционный режим

Все образовательные организации Краснодона и Молодогвардейска переводятся на дистанционный режим обучения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство образования и науки ЛНР.

В публикации отмечается, что с 14 мая и до особого распоряжения все школы и колледжи Молодогвардейска и Краснодона, а также Таловская основная школа №34 переводятся на дистанционный формат обучения, а детские сады временно приостанавливают свою работу.

«Решение принято в целях обеспечения безопасности обучающихся», — сообщает Министерство образования и науки ЛНР.

13 мая сообщалось, что город Краснодон в ЛНР попал под обстрел Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, для удара по городу ВСУ использовали не менее трех дальнобойных ракет ATACMS.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко уточнил, что под удар попали промышленные склады с лакокрасочными материалами и продуктами питания. После удара в небо поднялся плотный столб серого дыма.

Дорога в город Краснодон перекрыта, проехать можно по объездной трассе: город Молодогвардейск — поселок Таловое — село Верхнешевыревка — город Краснодон.

Ранее сообщалось, что в обстрелянном районе Белгорода не будут работать торговые центры и рынки.