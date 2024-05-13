РФ предложила Афганистану помощь в ликвидации последствий наводнения

Россия готова оказать Афганистану необходимую помощь в ликвидации последствий наводнения, если со стороны Кабула поступит соответствующее обращение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова опубликованы на сайте ведомства.

«В случае обращения со стороны Кабула Москва готова оказать необходимую помощь дружественному народу Афганистана», – говорится в сообщении.

Дипломат отметила, что в России с прискорбием восприняли новости о разрушительном наводнении в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Также она выразила соболезнования афганскому народу в связи с этим стихийным бедствием.

11 мая отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане заявило, что наводнение на севере Афганистана стало одним из многих стихийных бедствий за последние недели, которые были вызваны необычно сильными дождями.

Накануне в Омской области с территорий, находящихся в зоне подтопления, начали эвакуировать женщин и детей. Глава региона Виталий Хоценко при этом отметил, что ситуация хоть и сложная, однако контролируемая.

Ранее российский чиновник назвал «клоунами» пострадавших от паводка.