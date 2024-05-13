ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в инциденте никто не пострадал. Однако повреждения зафиксировали в двух частных жилых домовладениях, где оказались выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также повреждения получила хозпостройка. К тому же снаряды уничтожили домашний скот.

«Оперативные службы работают на месте. Подворовой обход территории продолжается», — заключил Гладков.

До этого стало известно, что спасатели завершили работы на месте обрушения дома в Белгороде Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился накануне с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Сотрудникам экстренных служб удалось спасти из-под завалов 17 человек. Однако пострадали несколько людей, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.