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Полиция задержала сына вице-мэра в ХМАО за употребление наркотиков

Сына замглавы Октябрьского района ХМАО Воробьева задержали из-за наркотиков

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Сына замглавы Октябрьского района ХМАО Владимира Воробьева заподозрили в употреблении наркотиков. Об этом рассказал Ura.ru источник.

По данным издания, задержанный сын замглавы по имени Ян сам является чиновником и курирует в районной администрации физическую культуру и спорт. При этом при нем запрещенных веществ не нашли.

При задержании он отказался пройти медосвидетельствование и попал в изолятор. Ему грозит штраф либо арест до 15 суток, заключил источник издания.

До этого в столице Чувашии девушку-подростка заподозрили в сбыте партии наркотиков. В середине апреля полицейские остановили 16-летнюю подозреваемую, которая собиралась забрать из тайника наркотик массой 43,15 грамма. По версии следствия, она узнала о его местонахождении через интернет.

Ранее в Ленобласти полиция пробралась в квартиру наркодилеров через окно.

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