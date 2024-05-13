В США сообщили о заметном снижении эффективности ПВО Украины

К настоящему времени эффективность средств противовоздушной обороны (ПВО) Украины заметно снизилась, они способны отразить гораздо меньшую долю российских ракетных ударов, чем ранее. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

Ссылаясь на статистику командования украинских военно-воздушных сил, газета сообщает, что за последние полгода украинским военным (по их собственным утверждениям) удавалось перехватывать 46% российских ракет, в то время как ранее этот показатель достигал 73%. В прошлом месяце доля перехвата и вовсе упала до 30%.

Неназванный представитель ВСУ пояснил WSJ, что это явление вызвано сокращением числа требуемых для перехвата боеприпасов, а «интенсивный заградительный огонь создает риск снижения обороноспособности ВСУ, поскольку системы ПВО иногда требуют времени для перезарядки».

В публикации отмечается, что в этой «гонке» у России преимущество в силу того, что «Украина зависит от своих западных союзников, изо всех сил пытающихся производить снаряды», а Россия «по-прежнему имеет собственные запасы» и собственное производство.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

12 мая британский эксперт заявил, что комплексы ПВО Patriot не спасают Вооруженные силы Украины. По его мнению, ВСУ не могут противодействовать российским баллистическим ракетам «Циркон» и «Искандер-М».

Ранее сообщалось, что ВС России поразили «Искандером» украинский ЗРК Patriot в Запорожской области.