Ида Галич рассказала, как восстанавливает фигуру после майских праздников

Блогер Ида Галич в своем Telegram-канале призналась, что уже начала восстанавливать фигуру после майских праздников.

«Я после майских каждый день стараюсь находить время для тренировок, хоть совсем коротеньких! Вбиваю в этих наших интернетах упражнения — и все) вуаля! Как только вернется мое свободное время в свое спокойное русло, пойду снова на танцы и бокс», — заверила Галич.

Артистка призналась, что уже занималась спортом после майских. Галич хочет также заняться своей растяжкой в ближайшее время.

Блогер рассказывала в соцсетях, что во время беременности набрала 22 килограмма и ей было тяжело вернуться в прежнюю форму. В 2022 году знаменитость начала активно тренироваться — она посещала занятия по боксу, пилатесу и йоге. А также артистка практически отказалась от сладкого — телеведущая позволяла себе «запрещенку» только раз в неделю, блогер была довольна результатами и недавно вновь начала соблюдать это правило.

Галич говорила подписчицам, что не стоит «возводить похудение в культ», так как это приводит к неврозу. По мнению телеведущей, не существует плохой и хорошей еды, а есть только «более полезная», «вредная» и «менее полезная». Звезда призывала женщин и девушек не корить себя, если те поели «запрещенку». Блогерша уверена, что можно стать лучше из-за любви к себе, а не наоборот.

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