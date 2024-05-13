Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ида Галич рассказала, как восстанавливает фигуру после майских праздников

Блогер Ида Галич призналась, что делает упражнения из интернета ради фигуры

close
100%
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Блогер Ида Галич в своем Telegram-канале призналась, что уже начала восстанавливать фигуру после майских праздников.

«Я после майских каждый день стараюсь находить время для тренировок, хоть совсем коротеньких! Вбиваю в этих наших интернетах упражнения — и все) вуаля! Как только вернется мое свободное время в свое спокойное русло, пойду снова на танцы и бокс», — заверила Галич.

Артистка призналась, что уже занималась спортом после майских. Галич хочет также заняться своей растяжкой в ближайшее время.

Блогер рассказывала в соцсетях, что во время беременности набрала 22 килограмма и ей было тяжело вернуться в прежнюю форму. В 2022 году знаменитость начала активно тренироваться — она посещала занятия по боксу, пилатесу и йоге. А также артистка практически отказалась от сладкого — телеведущая позволяла себе «запрещенку» только раз в неделю, блогер была довольна результатами и недавно вновь начала соблюдать это правило.

Галич говорила подписчицам, что не стоит «возводить похудение в культ», так как это приводит к неврозу. По мнению телеведущей, не существует плохой и хорошей еды, а есть только «более полезная», «вредная» и «менее полезная». Звезда призывала женщин и девушек не корить себя, если те поели «запрещенку». Блогерша уверена, что можно стать лучше из-за любви к себе, а не наоборот.

Ранее Арарат Кещян рассказал об ограничениях на съемках «Универа».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами