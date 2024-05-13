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И.о. главы Минтранса подтвердил скорое открытие аэропорта Элисты

И.о. министра транспорта Савельев: аэропорт Элисты откроют с 28 мая

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Росавиация

В республике Калмыкия с 28 мая заработает аэропорт Элисты, который был закрыт последние два года. Информацию об этом подтвердил в ходе своего выступления на пленарном заседании в Госдуме исполняющий обязанности главы Минтранса Виталий Савельев.

И.о. министра отметил, что российской авиационной отрасли предрекали коллапс, однако ее удалось сохранить, в том числе благодаря тому, что было принято решение оставить в стране все самолеты.

«За 2023 год перевезли больше 100 млн пассажиров при 11 закрытых аэропортах. В мае [28-го числа] мы откроем аэропорт Элисты, кстати», — добавил Савельев.

Ряд аэропортов юга и центральной части России не работает с 24 февраля 2022 года — после начала СВО. Режим ограничения полетов действует в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В конце апреля 2024 года пресс-служба правительства России анонсировала возобновление работы аэропорта Элисты с 3 мая. Позднее сообщалось, что открытие воздушной гавани состоится после майских праздников. А 8 мая глава Калмыкии Бату Хасиков объявил, что первый рейс из аэропорта Элисты вылетит 28 мая.

Ранее для россиян закрыли продажи единых авиабилетов в Мексику через Турцию.

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