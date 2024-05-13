Суд приостановил иностранное участие во владении «Альфастрахования»

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Министерства финансов России о приостановке корпоративных прав кипрской компании Alfastrakhovanie на российскую ООО «ЮНС-холдинг» (основное хозяйственное общество — «Альфастрахование»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы картотеки суда.

Отмечается, что Минфин обратился в суд в связи с тем, что в условиях антироссийских санкций совершаются действия (допускается бездействие), которые препятствуют осуществлению деятельности одной из крупнейших в стране страховых организаций — АО «Альфастрахование» со стороны их иностранных владельцев.

В Минфине подчеркнули, что решение подмосковного суда в отношении российских компаний позволит убрать препятствия для деятельности Альфа-банка и «Альфастрахования» на финансовом рынке РФ.

Российское правительство в апреле 2024 года включило «АБ холдинг» и «ЮНС-холдинг» в список организаций, экономически значимых для российской экономики. После этого Минфин получил право на обращение в арбитражный суд по вопросу приостановки осуществления иностранными компаниями корпоративных прав в отношении данных организаций.

Ранее Альфа-Банк первым из российских банков открыл собственный бизнес-зал в аэропорту.