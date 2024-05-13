Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд приостановил иностранное участие во владении «Альфастрахования»

Суд приостановил корпоративные права кипрского владельца «Альфастрахования»

close
100%
Пресс-служба Альфа-банка

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Министерства финансов России о приостановке корпоративных прав кипрской компании Alfastrakhovanie на российскую ООО «ЮНС-холдинг» (основное хозяйственное общество — «Альфастрахование»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы картотеки суда.

Отмечается, что Минфин обратился в суд в связи с тем, что в условиях антироссийских санкций совершаются действия (допускается бездействие), которые препятствуют осуществлению деятельности одной из крупнейших в стране страховых организаций — АО «Альфастрахование» со стороны их иностранных владельцев.

В Минфине подчеркнули, что решение подмосковного суда в отношении российских компаний позволит убрать препятствия для деятельности Альфа-банка и «Альфастрахования» на финансовом рынке РФ.

Российское правительство в апреле 2024 года включило «АБ холдинг» и «ЮНС-холдинг» в список организаций, экономически значимых для российской экономики. После этого Минфин получил право на обращение в арбитражный суд по вопросу приостановки осуществления иностранными компаниями корпоративных прав в отношении данных организаций.

Ранее Альфа-Банк первым из российских банков открыл собственный бизнес-зал в аэропорту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами