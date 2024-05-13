В ЛНР при обстреле Краснодона погибли три человека

Три человека погибли и четыре пострадали в результате обстрела города Краснодона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

По его словам, после обстрела промышленной зоны в Краснодоне образовался сильный пожар. На текущий момент сотрудники МЧС уже подошли вплотную и приступили к ликвидации очагов возгорания.

«Параллельно предпринимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий. К сожалению, уже известно о троих погибших и четверых пострадавших. Одна из составных частей ракеты упала на детскую площадку местного парка. К счастью, на ней в тот момент не было людей», — написал глава ЛНР.

Ранее он сообщил, что дорога в город Краснодон перекрыта, проехать можно по объездной трассе: город Молодогвардейск — поселок Таловое — село Верхнешевыревка — город Краснодон.

По данным эксперта Андрея Марочко, для удара по городу ВСУ, предварительно, использовали не менее трех дальнобойных ракет ATACMS.

До этого сообщалось, что город Стаханов в ЛНР в ночь на 11 мая попал под обстрел украинской армии, в результате него повреждения получил детский парк аттракционов.

Ранее ВСУ применяли отравляющие вещества против гражданских.