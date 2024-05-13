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Сбербанк структурно изменит технологическое направление бизнеса

Сбербанк объявляет о структурных изменениях в технологическом направлении бизнеса

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Пресс-служба Сбера

Сбербанк структурно изменит технологическое направление бизнеса. Новая стратегия банка основана на технологическом лидерстве — созданы два блока с целью решения амбициозных задач и быстрого движения вперед, сообщила пресс-служба Сбера.

Блок «Технологии» будет заниматься развитием и обеспечением бизнеса и Платформы (Platform V). Блок «Технологическое развитие» будет работать над созданием новой Платформы, основанной на AI. В этот блок войдут направления, на которых будет основана реализация стратегии «Сбер как помощник».

При этом команды технологических блоков будут работать в тесной синергии. Они будут трансформировать ИТ-ландшафт: обеспечивать технологический фундамент Сбера для создания глубоко кастомизированных продуктов и сервисов Сбера, а также развивать прорывные технологии и новые продукты на базе AI.

Блок «Технологическое развитие» будет возглавлять старший вице-президент Андрей Белевцев, а блок «Технологии» — старший вице-президент Кирилл Меньшов.

«Мы переходим в новую фазу реализации стратегии: нам нужно создавать продукты и технологии, которых раньше не было. Мы должны не просто идти в ногу со временем, а играть на опережение. Нашим фокусом становится AI, и наша технологическая база должна быть самой быстрой, самой гибкой, самой надежной. Андрей и Кирилл – руководители высокой зрелости и яркие эксперты. Желаю профессиональным командам наших технологических блоков созидания и творческих успехов в решении новаторских задач!» — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В конце апреля стало известно, что с момента запуска ровно год назад нейросетевой моделью Сбера GigaChat воспользовались более 90 млн раз. В Сбере отмечали, что аудитория увеличилась до 5 млн уникальных пользователей.

Также GigaChat вошла в пятерку лучших AI-сервисов в мире по версии издания Arabian Business.

Ранее сообщалось, что клиенты Сбера стали чаще оплачивать покупки улыбкой в супермаркетах и ресторанах.

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