Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Отмечается, что это произошло из-за взлета российского самолета МиГ-31К.

До этого сообщалось, что в восьми областях Украины объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу объявили в Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Также сирены звучат в Киевской области.

МиГ-31 (по классификации НАТО Foxhound) — советский двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове произошла серия взрывов.