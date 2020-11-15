Ловчев скептически относится к шансам России на победу в игре с Турцией

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча Лиги наций между Турцией и Россией, передает «Советский спорт».

Напомним, встреча состоится 15 ноября.

«У Турции несколько футболистов очень приличного класса, представляющие ведущие клубы Европы. Они нас превосходят по суммарному классу игроков. Ничья станет для России хорошим результатом», — сказал Ловчев.



Ранее Ловчев оценил шансы «Спартака» выиграть чемпионат России.