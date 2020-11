Политик призвал исключить защитника «ПСЖ» из сборной Франции за лайк посту Хабиба про Макрона

Французский политик Жордан Барделля, вице-президент партии «Национальное объединение», на своей странице в Twitter призвал исключить защитника «ПСЖ» Преснеля Кимпембе из сборной Франции за лайк посту чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, что Нурмагомедов на своей странице в Instagram оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона.

Кимпембе объяснил свой поступок незнанием русского языка.

По мнению Барделля, защитник «ПСЖ» принимает людей за идиотов.

«Больше никакой сборной Франции для Кимпембе, того, кто одобряет джихадизм в Instagram.

Хватит наивности, давайте больше ничего не упустим!» – заявил он.

«Национальное объединение» – консервативная националистическая партия, которую возглавляет Марин Ле Пен.

Pas d'Équipe de France pour @kimpembe_3, celui qui like le djihadisme sur Instagram, qui n'assume pas et nous prend en plus pour des imbéciles.



Plus aucune naïveté, ne laissons plus RIEN passer !