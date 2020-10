Игроку «Анже» вынесли приговор за эксгибиционизм

Футболиста французского «Анже» Фарида Эль-Мелали приговорили к 18 месяцам лишения свободы за эксгибиционизм, передает GFFN в Twitter.

Отмечается, что спортсмен раздевался и мастурбировал на глазах у женщин.

В мае он подсматривал за соседкой, это заметили другие соседи, они же вызвали полицию.

Также Эль-Мелали должен выплатить штраф в размере €2 тысяч.



Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) выразила поддержку совершившему каминг-аут норвежскому судье Тому Хагену.

Angers winger Farid El Melali handed 18-month suspended sentence for sexual exhibitionism - the lawyer of one of his victims stated:



"He turned up 2 days in a row in front of the window... My client decided to move home following the quarantine." https://t.co/3uqEhLhidc