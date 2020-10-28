Instagram заблокировал аккаунт команды Тутберидзе
Антон Борисов
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Аккаунт команды тренера Этери Тутберидзе был заблокирован в Instagram.
Прежде со страницы тренерского штаба в соцсети пропали все фотографии.
27 октября команда Тутберидзе опубликовала фото приказа Минспорта России о присвоении звания мастера спорта международного класса двукратной чемпионке страны Анне Щербаковой и чемпионке Европы Алене Косторной. При этом фамилия победительницы континентального первенства была замазана.
Ранее продюсер Яна Рудковская высказалась о замазанной фамилии Косторной в посте команды Тутберидзе.