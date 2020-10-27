«Челси» продолжит тренировку в России перед матчем Лиги чемпионов против «Краснодара»

Лондонский «Челси» продолжит тренировку в России перед матчем второгого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара», сообщает Daily Mail.

Напомним, что мюнхенская «Бавария» отменила тренировку в Москве перед матчем с московским «Локомотивом» из-за опасений по поводу коронавируса.

Матч «Краснодар» — «Челси» состоится 28-го октября. Начало — 20.55 мск.

После первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» и «Челси» имеют в своем активе по одному очку. В параллельном матче группы E встретятся испанская «Севилья» и французский «Ренн».

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