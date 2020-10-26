Хабиб поблагодарил свою команду за поддержку

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе российский боец Хабиб Нурмагомедов на странице в Instagram поблагодарил свою команду за поддержку.

«Спасибо, братья, за все. Без вас я бы не зашел так далеко. Ваша энергетика и поддержка для меня значат очень многое. Люблю вас очень», — написал он.

Напомним, что 24-го октября состоялся турнир UFC 254. В главном бою вечера Нурмагомедов победил американского бойца Джастина Гэтжи во втором раунде удушающим приемом и защитил титул чемпиона. После победы россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры.

Ранее тренер Гэтжи высказался о своем отношении к Хабибу.