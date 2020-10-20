УЕФА запретил проведение матчей в Армении и Азербайджане

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проведение матчей клубов и сборных в Армении и Азербайджане из-за военных действий в Нагорном Карабахе, сообщается на официальном сайте организации.

Федерация футбола Армении и Азербайджана обязаны предложить альтернативные стадионы для проведение домашних игр.

При этом решение исполкома УЕФА не повлияет на планы по проведению матчей чемпионата Европы в Баку.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

Ранее сообщалось, что 18-летний футболист погиб на фронте в Нагорном Карабахе.