Гэтжи раскритиковал Хабиба за скандал с бездомными

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи поделился мнением о чемпионе промоушена Хабибе Нурмагомедове.

«Каждый раз, когда я общался с Хабибом, он казался хорошим человеком. Но когда я увидел видео, где он заставил бездомного отжиматься, а потом дал ему деньги, я подумал, что он кусок дерьма. Я понимаю, почему он так сделал, но я ни при каких обстоятельствах так бы не поступил», — цитирует Гэтжи газета «Известия».

Ранее россиянин опубликовал видео, на котором заставлял бездомных отжиматься за деньги. Позже запись была удалена.

Также американец отметил, что ему не нравится тренер россиянина Хавьер Мендес. По словам бойца, тот всегда неуважительно вел себя по отношению к нему.

Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи запланирован на 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедова и Гэтжи пройдет без зрителей.