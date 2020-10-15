Президент РПЛ допустил сокращение квоты по заполняемости стадионов

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Президент РПЛ Сергей Прядкин высказал свое мнение по поводу возможного сокращения заполняемости стадионов на матчах чемпионата, сообщает ТАСС. Прядкин отметил, что руководство лиги говорило с владельцами и руководителями клубов на эту тему.

«Мы всегда выступаем за футбол для болельщиков, для них он и существует. Но сейчас такая возможность есть», – сказал он.

В России наблюдается рост числа зараженных коронавирусом. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что прирост заболеваемости за неделю составил около 26% в сравнении с предыдущей.

Ранее Черчесов назвал экспериментом игру Дзюбы и Соболева.