Президент РПЛ допустил сокращение квоты по заполняемости стадионов
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент РПЛ Сергей Прядкин высказал свое мнение по поводу возможного сокращения заполняемости стадионов на матчах чемпионата, сообщает ТАСС. Прядкин отметил, что руководство лиги говорило с владельцами и руководителями клубов на эту тему.
«Мы всегда выступаем за футбол для болельщиков, для них он и существует. Но сейчас такая возможность есть», – сказал он.
В России наблюдается рост числа зараженных коронавирусом. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что прирост заболеваемости за неделю составил около 26% в сравнении с предыдущей.