Президент РПЛ допустил сокращение квоты по заполняемости стадионов

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказал свое мнение по поводу возможного сокращения заполняемости стадионов на матчах чемпионата, сообщает ТАСС. Прядкин отметил, что руководство лиги говорило с владельцами и руководителями клубов на эту тему.

«Мы всегда выступаем за футбол для болельщиков, для них он и существует. Но сейчас такая возможность есть», – сказал он.

В России наблюдается рост числа зараженных коронавирусом. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что прирост заболеваемости за неделю составил около 26% в сравнении с предыдущей.

Ранее Черчесов назвал экспериментом игру Дзюбы и Соболева.