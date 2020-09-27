ЦСКА и «Локомотив» объявили составы на матч РПЛ
Антон Борисов
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ЦСКА и «Локомотив» определились со стартовыми составами на дерби в рамках девятого тура чемпионата России.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Зайнутдинов, Эджуке.
Стартовый состав «Локомотива»: Гилерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Миранчук, Куликов, Магкеев, Смолов, Эдер.
Встреча между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет на «ВЭБ Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19.00 мск.
Ранее полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о своем одноклубнике — хорватском хавбеке Николе Влашиче.