Плющенко посочувствовал вернувшейся к Тутберидзе Медведевой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о возвращении двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе.

«В той ситуации, в которой Женя оказалась, ей можно только посочувствовать. Кто-то должен смотреть на тебя со стороны, направлять, а главное — фигуристу постоянно нужна опора», — сказал Плющенко в интервью «России 24».

Бывший фигурист отметил, что спортсменка не подготовлена к выполнению четверных прыжков, поэтому штаб Тутберидзе ждет много работы.

В мае 2018 года Медведева объявила об уходе от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, однако в сентябре 2020-го фигуристка решила вернуться к российскому специалисту.

Ранее тренер группы Тутберидзе рассказал, будут ли менять программы Медведевой.