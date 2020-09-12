«Сочи» обыграл «Ахмат» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

«Сочи» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 7-го тура Российской премьер-лиге (РПЛ). Встреча, которая состоялась на «Ахмат Арене», завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного и победного гола стал Кристиан Нобоа, отличившийся на 24-й минуте игры. Для эквадорского полузащитника этот гол стал пятым в семи стартовых турах Премьер-лиги. На данный момент хавбек «Сочи» возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Благодаря этой победе подопечные Владимира Федотова набрали 15 очков и заняли первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» же остался на седьмой позиции с десятью баллами.

РПЛ. 7-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Сочи» (Сочи) — 0:1

Голы: 0:1 — Нобоа — 24