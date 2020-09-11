Защитник «Зенита» Ракицкий травмировался на тренировке

Украинский защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий травмировался на тренировке. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, футболист получил повреждение на одном из недавних занятий, из-за чего в пятницу тренировался по индивидуальной программе.

Отмечается, что вернувшийся из расположения сборной Хорватии Деян Ловрен также проводил подготовку к понедельничному матчу против тульского «Арсенала» вне общей группы.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» готов предпринять попытку заполучить полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.