Защитник «Зенита» Ракицкий травмировался на тренировке
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Украинский защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий травмировался на тренировке. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, футболист получил повреждение на одном из недавних занятий, из-за чего в пятницу тренировался по индивидуальной программе.
Отмечается, что вернувшийся из расположения сборной Хорватии Деян Ловрен также проводил подготовку к понедельничному матчу против тульского «Арсенала» вне общей группы.
Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» готов предпринять попытку заполучить полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.