Медведев вышел в третий круг US Open

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Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата США.

В матче второго круга пятая ракетка мири одержал победу над представителем Австралии Кристофером О'Коннеллом в трех сетах — 6:3, 6:2, 6:4.

Следующую игру на турнире Медведев проведет против американца Джеффри-Джона Вулфа.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублев вышел вышел в третий круг US Open.

Теннис. US Open. Мужчины. 2-й круг
Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Даниил Медведев (Россия) — 3:6, 2:6, 4:6