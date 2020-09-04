Медведев вышел в третий круг US Open
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Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата США.
В матче второго круга пятая ракетка мири одержал победу над представителем Австралии Кристофером О'Коннеллом в трех сетах — 6:3, 6:2, 6:4.
Следующую игру на турнире Медведев проведет против американца Джеффри-Джона Вулфа.
Ранее сообщалось, что Андрей Рублев вышел вышел в третий круг US Open.
Теннис. US Open. Мужчины. 2-й круг
Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Даниил Медведев (Россия) — 3:6, 2:6, 4:6