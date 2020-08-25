Тренер «Интера» находится в тяжелом состоянии после аварии

Тренер вратарей «Интера» Адриано Бонаюти попал в аварию на велосипеде, сообщает Il Resto del Carlino.

По информации источника, специалист столкнулся с внедорожником, который маневрировал задним ходом в то время, как Бонаюти передвигался на велосипеде. Авария произошла 23 августа.

Специалист на вертолете был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. У него несколько диагностировано несколько сильных повреждений.

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