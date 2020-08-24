Ямайский легкоатлет Усэйн Болт заразился коронавирусом, сообщает Dailymail.

Отмечается, что спортсмен заразился на вечеринке, на которой присутствовал футболист сборной Англии Рахим Стрерлинг.

Болт находится на самоизоляции. Ямаец сдал тест на вирус несколько дней назад. 23 августа он обнаружил, что у него был положительный результат теста на болезнь.



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